Ilgiorno.it - Dossieraggio, spunta l’archivio segreto coi nomi di Berlusconi, Andreotti e dei clan mafiosi

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Milano, 1 novembre 2024 – Carmine Gallo conservava, nel suo sterminato archivio, anche “tutta la mappa delle famiglie calabresi” in Germania. “Me la sono presa dai tedeschi quando sono andato lì per Duisburg, un attimo che si sono distratti”, spiega l’ex poliziotto in una delle conversazioni intercettate, riferendosi alle indagini sulla strage che il 17 agosto 2007 ha insanguinato la città tedesca, ultimo atto della faida di San Luca tra‘ndranghetisti. Il suo metodo, per collezionare documenti nel corso della lunga carriera da investigatore, era scientifico. “Noi andavamo giù in Calabria e facevamo gli accertamenti del Comune – racconta al suo interlocutore –, mandavamo via gli impiegati. Dicevo: “andatevi a bere un caffè, ci vediamo tra mezz’ora“. Chiudevo le porte e tutto quello che c’era lì fotografavo, fotocopiavo, mi prendevo tutto () tutto Platì, tutto Africo”.