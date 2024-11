Agi.it - Dopo sei anni, il derby della Capitale torna in notturna

Leggi tutto su Agi.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) AGI - Ilindiversiche, per motivi di sicurezza, Roma-Lazio si giocava al più tardi alle 18.30, in questa stagione siall'antico e la partita, così delicata in chiave di ordine pubblico, è programmata per le ore 20.45 di domenica 5 gennaio 2025. È quanto ha deciso la Lega Serie A che ha comunicato gli anticipi e posticipi19esima e 20esima giornata di campionato e i recuperi delle partite di Serie A non disputate a causapartecipazione di Atalanta, Inter, Juventus e Milan alla Ea Sports Fc Supercup 2024/2025. A eccezione del 15 gennaio 2021, quando in piena pandemia si giocò senza pubblico sugli spalti, Roma e Lazio non si incontrano in orario serale dal 2 marzo 2019, quando prevalsero i biancocelesti per 3-0. L'oscurità complica infatti il lavoro delle forze dell'ordine.