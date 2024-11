Dalla Roma al Genoa, gesti d'amore e piccole disperazioni (Di venerdì 1 novembre 2024) Viene da pensare che Ivan Juric abbia lasciato un ottimo ricordo di sé a Torino, un legame profondo, quasi amorevole. Ed è un bel pensiero, la "certificazione" che a volte può ancora trionfare l'amore, la possibilità di donare tutto, e pure noi stessi, per il benessere di qualcun altro. Un bel pensiero esploso in tutti quelli che ancora credono che l'amore sia più forte dell'odio – quindi pensiero decisamente minoritario – nel guardare Roma-Torino, nell'osservare certi orrori tra difesa e centrocampo distribuiti qua e là per novanta e passa minuti dai giocatori del Toro: uno di questi ha permesso a Paulo Dybala di segnare il gol dell'1-0. Serviva una vittoria a Ivan Juric per provare a rimanere ancorato a una panchina sulla quale forse si è già pentito di essersi seduto. Ilfoglio.it - Dalla Roma al Genoa, gesti d'amore e piccole disperazioni Leggi tutto su Ilfoglio.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Viene da pensare che Ivan Juric abbia lasciato un ottimo ricordo di sé a Torino, un legame profondo, quasivole. Ed è un bel pensiero, la "certificazione" che a volte può ancora trionfare l', la possibilità di donare tutto, e pure noi stessi, per il benessere di qualcun altro. Un bel pensiero esploso in tutti quelli che ancora credono che l'sia più forte dell'odio – quindi pensiero decisamente minoritario – nel guardare-Torino, nell'osservare certi orrori tra difesa e centrocampo distribuiti qua e là per novanta e passa minuti dai giocatori del Toro: uno di questi ha permesso a Paulo Dybala di segnare il gol dell'1-0. Serviva una vittoria a Ivan Juric per provare a rimanere ancorato a una panchina sulla quale forse si è già pentito di essersi seduto.

