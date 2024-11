Roma, precisamente in via del Corso, dove recentemente alcune parti di cornicione sono cadute dalla Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i passanti e i residenti, sottolineando l’importanza della sicurezza strutturale degli edifici storici della capitale. Il Crollo e le conseguenze immediate Intorno alle ore 15:30, i residenti e i turisti che transitavano nei pressi della chiesa hanno udito un forte rumore, seguito da momenti di panico. Alcuni blocchi di cornicione sono stati trovati sul marciapiede, e le immediate verifiche hanno rivelato che un uomo, colpito da un frammento, ha riportato ferite lievi. È stato prontamente trasportato all’ospedale per accertamenti, dove è rimasto sotto osservazione ma non sembra essere in pericolo di vita. Gaeta.it - Crollo di cornicione a Roma: un ferito e intervento della Polizia Locale Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Un incidente si è verificato nel cuore di, precisamente in via del Corso, dove recentemente alcune parti disono cadute dalla Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i passanti e i residenti, sottolineando l’importanzasicurezza strutturale degli edifici storicicapitale. Ile le conseguenze immediate Intorno alle ore 15:30, i residenti e i turisti che transitavano nei pressichiesa hanno udito un forte rumore, seguito da momenti di panico. Alcuni blocchi disono stati trovati sul marciapiede, e le immediate verifiche hanno rivelato che un uomo, colpito da un frammento, ha riportato ferite lievi. È stato prontamente trasportato all’ospedale per accertamenti, dove è rimasto sotto osservazione ma non sembra essere in pericolo di vita.

