Corsa dei Santi 2024 a Roma 4000 runners | vincono Yaremchuk e Abdikadar

Roma, 1 novembre 2024 – Si è svolta oggi a Roma la 16^ edizione de "La Corsa dei Santi- sponsored by Melinda", la Corsa di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco. Sulle strade della capitale, hanno corso oltre 4.000 runner per sostenere il progetto solidale dei salesiani in Ucraina. Dopo la partenza in via della Conciliazione, a ridosso di Piazza San Pietro, la gara ha avuto come scenario il centro storico di Roma con tutte le sue meraviglie, a partire dal Colosseo e da via dei Fori Imperiali, e i runner provenienti da tutta Italia e da altre 53 nazioni hanno dato vita ad una vera e propria festa di sport. A sostenere l'iniziativa, c'erano due testimonial d'eccezione: la due volte campionessa olimpica di vela Caterina Banti, oro a Tokyo 2020 e a Parigi 2024, e la primatista italiana di maratona Sofiia Yaremchuk, portacolori del CS Esercito, che ha corso con il pettorale numero 1.

Corsa dei Santi 2024: la manifestazione, i progetti di solidarietà

