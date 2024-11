Conte: «Lobotka sarà disponibile per la prossima partita. È in fase di recupero» (LIVE) (Di venerdì 1 novembre 2024) Conte presenta in conferenza stampa il match tra Napoli e Atalanta, valido per l’undicesima giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria con il Milan, con l’Atalanta c’è un’insidia mentale? «C’è l’insidia di una squadra forte che l’anno scorso ha vinto l’Europa League battendo il Leverkusen. Si è qualificata per la Champions, è una squadra che oggi deve essere annoverata tra le squadre forti senza dubbio. Di questo va dato merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Ho grande stima di lui che è stato anche il mio allenatore. E’ una persona che stimo molto perché tramite il duro lavoro ha ottenuto grandi risultati, oggi l’Atalanta è una realtà. Non vinci l’Europa League se non sei forte. Ilnapolista.it - Conte: «Lobotka sarà disponibile per la prossima partita. È in fase di recupero» (LIVE) Leggi tutto su Ilnapolista.it (Di venerdì 1 novembre 2024)presenta in conferenza stampa il match tra Napoli e Atalanta, valido per l’undicesima giornata di Serie A. Lasi giocherà domenica alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria con il Milan, con l’Atalanta c’è un’insidia mentale? «C’è l’insidia di una squadra forte che l’anno scorso ha vinto l’Europa League battendo il Leverkusen. Si è qualificata per la Champions, è una squadra che oggi deve essere annoverata tra le squadre forti senza dubbio. Di questo va dato merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Ho grande stima di lui che è stato anche il mio allenatore. E’ una persona che stimo molto perché tramite il duro lavoro ha ottenuto grandi risultati, oggi l’Atalanta è una realtà. Non vinci l’Europa League se non sei forte.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Napoli-Atalanta, le probabili formazioni:verso il recupero, ma gioca Gilmour; Non solo, altra tegola: salta Milan-Napoli; Napoli, Anguissa enon sono più soli: centrocampo super per; Napoli,: “Siamo con il cartello ‘Lavoro in corso’. Infortunio? Gilmour dà garanzie”; Antonioe il Napoli in fase di ricostruzione: la sfida contro l’Empoli si avvicina; Napoli, infortunio: a rischio per Empoli; Approfondisci 🔍

Non solo Lobotka, altra tegola: salta Milan-Napoli

(napolicalciolive.com)

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Milan-Napoli. Lobotka salta il match per infortunio, ma c'è un altro giocatore out ...

Milan-Napoli, Conte recupera Spinazzola. Lobotka e Contini saranno assenti

(forzazzurri.net)

ForzAzzurri.net - Milan-Napoli, Conte può contare sul recupero di Spinazzola Buone notizie per Antonio Conte che per la gara di stasera tra Napoli e Milan, Leonardo ...

Napoli-Atalanta, giocherà Lobotka? La decisione di Conte

(informazione.it)

Come sta Lobotka? Spunta la decisione che riguarda ... c’è grande fiducia in casa Napoli per quello che sarà il prosieguo di questo tour de force annunciato. La squadra di Conte, infatti, dovrà ...

Napoli, infortunio Lobotka: quando torna? C’è l’annuncio

(ultimecalcionapoli.it)

Quali sono le condizioni di Lobotka? C'è attesa, in casa Napoli, per quanto riguarda le condizioni fisiche del centrocampista slovacco ...