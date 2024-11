Conte, presidente di Anasf, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Conte (Anasf) “Rapporto umano fondamentale per consulenza finanziaria” Leggi tutto su Unlimitednews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Unlimitednews.it: MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è affiancare cittadini e imprese per determinare le scelte finanziarie. Servono competenze tecniche ma anche relazionali, nel nostro lavoro il dialogo e il confronto sono elementi fondamentali per consentire a famiglie e aziende di valutare le opportunità e saper scegliere”. Lo dice Luigi, presidente di, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:) “fondamentale per consulenza finanziaria”;) "fondamentale per consulenza finanziaria";): “Puntiamo a servire il 50% degli italiani”;, il bilancio della presidenza; Uomo, 56 anni e con patrimonio che supera i 30 mln. Ecco l’identikit dei consulenti italiani; L’identikit del consulente: età media 56 anni e con 227 clienti; Approfondisci 🔍

Conte (Anasf) “Rapporto umano fondamentale per consulenza finanziaria”

(italpress.com)

MILANO (ITALPRESS) - "Il nostro obiettivo è affiancare cittadini e imprese per determinare le scelte finanziarie. Servono competenze tecniche ma anche rel ...

Conto alla rovescia per il Congresso Anasf

(milanofinanza.it)

continuando a rappresentare e ascoltare al meglio tutti i colleghi e le colleghe”, ha commentato il presidente Anasf Luigi Conte. L’8 ottobre scorso il Comitato esecutivo Anasf, preso atto dei ...

Conte, rapporto con Grillo incrinato in modo irreversibile

(ansa.it)

"Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile". Così Giuseppe Conte risponde a Bruno Vespa che chiede se il rapporto con Beppe Grillo si sia concluso in via definitiva. L'intervista è nel nuovo li ...

Codice Sconto ConTe It

(focus.it)

Come trovare i codici sconto Conte It? Puoi trovare i codici sconto Conte It grazie alla lista messa a tua disposizione da Focus.it. Nella pagina dedicata al tuo negozio preferito, infatti, hai a tua ...