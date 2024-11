Unlimitednews.it - Consulenti finanziari, dal 17 novembre il congresso Anasf a Napoli

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Unlimitednews.it: MILANO (ITALPRESS) – La tutela dei cittadini rispetto ai temi dell’economia, dell’educazionea e dell’intelligenza artificiale, per capire in che modo l’innovazione inciderà nella quotidianità del Paese, anche sul fronte della pianificazione economica. È uno dei temi che saranno al centro del prossimodell’, l’Associazione Nazionale, in programma adal 17 al 19. Ne ha parlato il presidente dell’Associazione, Luigi Conte, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo