Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso nella notte. Stabilimento Fendi assaltato dai ladri: strada bloccata coi furgoni

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Come avevano probabilmente pianificato da tempo, hanno atteso il momento propizio per poi entrare in azione come un commando: hanno isolato la zona sbarrando le strade di accesso alla zona industriale di Fermo con ben diecirubati e cospargendo di chiodi le carreggiate, quindi hanno svaligiato lodi via Agnelli. Ilè stato messo a segno ieri, intorno alle 4, in contrada Girola dove una decina di banditi, incappucciati e armati, hanno fatto irruzione nellodopo aver abbattuto il cancello posteriore con un furgone. Una volta dentro i componenti della banda hanno caricato diversi bancali con sopra centinaia di paia di calzature pronte per la spedizione, quindi hanno raggiunto la manovia e trafugato anche le scarpe non ancora ultimate. Il tutto per un valore commerciale al dettaglio di circa un milione di euro.