scuola elementare Basile-Don Milani, nel plesso di via Cavour, lasceranno probabilmente l’istituto, chiedendo il nulla osta per trasferirsi altrove. Questa decisione è stata presa dai genitori, preoccupati per il Clima di insicurezza generato Casertanews.it - Clima di paura a scuola per un bimbo violento: 17 studenti chiedono il trasferimento Leggi tutto su Casertanews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Casertanews.it: Diciassette alunni su diciotto di una classe dellaelementare Basile-Don Milani, nel plesso di via Cavour, lasceranno probabilmente l’istituto, chiedendo il nulla osta per trasferirsi altrove. Questa decisione è stata presa dai genitori, preoccupati per ildi insicurezza generato

La scuola che si ribella: "Stipendi e organici. Fanno paura come Halloween"

(msn.com)

Manifestazione ieri mattina degli insegnanti organizzata dalla Flc Cgil. Dito puntato contro il rinnovo del contratto di lavoro e sulle mancate assunzioni.

La paura secondo i bambini, come cambia in base all'età e che ruolo ha nella loro vita

(msn.com)

mentre i più grandi potrebbero dover fare i conti con l’ansia da prestazione a scuola, «il chiedersi ce la farò o non ce la farò». I bambini però non nascono con la paura, la imparano dai grandi? «In ...

Esplode bomba carta a scuola, paura per studenti e docenti all’ora di ricreazione

(orizzontescuola.it)

Ieri, tensione in istituto scolastico di Terni. Studenti, docenti e personale ATA hanno vissuto momenti di terrore, con la paura di un evento più grave a far da sottofondo al frastuono. L'eco dello sc ...

Rigore e armonia, la giusta misura che serve a scuola

(corriere.it)

Siamo tutti coppe di Pitagora. Quel bicchiere che obbliga chi beve ad avere una giusta misura nel farlo. È tramandata come invenzione di Pitagora ma sappiamo bene che la figura del filosofo e matemat ...