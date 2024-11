“C’era un localizzatore Gps attivo nascosto nella tuta che ho comprato su Shein: ho paura, ecco come me ne sono accorta” - Se da una parte Shein continua a macinare fatturati, tanto che il WSJ ha stimato il suo giro d’affari intorno ai 100 miliardi di dollari solo nei primi nove mesi del 2024, dall’altra si intensificano gli scandali. Dopo il ritrovamento di uno scorpione vivo in un pacco, ora un’altra cliente denuncia di aver scoperto un localizzatore GPS nascosto in una tuta acquistata sul sito, sollevando seri interrogativi sulla sicurezza e la privacy. È stata la giovane tiktoker Riya, con un video che ha totalizzato oltre 7 milioni di visualizzazioni, a fare l’inquietante scoperta. Mentre provava la tuta, ha sentito uno strano rumore provenire dall’indumento, una sorta di “beep beep” continuato. Ilfattoquotidiano.it - “C’era un localizzatore Gps attivo nascosto nella tuta che ho comprato su Shein: ho paura, ecco come me ne sono accorta” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Se da una partecontinua a macinare fatturati, tanto che il WSJ ha stimato il suo giro d’affari intorno ai 100 miliardi di dollari solo nei primi nove mesi del 2024, dall’altra si intensificano gli scandali. Dopo il ritrovamento di uno scorpione vivo in un pacco, ora un’altra cliente denuncia di aver scoperto unGPSin unaacquistata sul sito, sollevando seri interrogativi sulla sicurezza e la privacy. È stata la giovane tiktoker Riya, con un video che ha totalizzato oltre 7 milioni di visualizzazioni, a fare l’inquietante scoperta. Mentre provava la, ha sentito uno strano rumore provenire dall’indumento, una sorta di “beep beep” continuato.

