Calci: il sindaco Ghimenti è il nuovo delegato regionale ANCI per le politiche di antincendio boschivo - ANCI Toscana ha affidato al sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, la delega alle politiche AIB (antincendio boschivo). Le nuove deleghe in ANCI Toscana, che riguardano sindaci, vicesindaci e assessori, sono state comunicate e condivise mercoledì scorso da Susanna Cenni, presidente

Calci, i pullman anticipano ancora. Ghimenti sbotta: "Guai strutturali"

"Siamo fermamente convinti - afferma il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - che si sia arrivati al limite massimo di anticipo per le corse dei nostri studenti. Dall’inizio di questo anno ...

Corse scolastiche da Calci a Pisa, nuovi orari

Partenze ulteriormente anticipate a partire da lunedì 4 Novembre. Ghimenti: "Dall'inizio dell'anno siamo al secondo intervento di anticipo delle corse" ...

A Calci (PI) inaugurazione nuovi interventi riforestazione Monte Pisano

Continuano le attività di ripristino della vegetazione e prevenzione incendi sul Monte Pisano previste dall’intesa OLT, Regione Toscana e Comunità del Bosco. Lunedì 21 ottobre alle ore 10:00 saranno ...

Consorzio di bonifica Toscana Nord, il direttore generale Nicola Ghimenti sulle assunzioni: “Nessuno è stato scavalcato”

“Le assunzioni non sono di competenza dell'assemblea. Il direttore decide sulla base delle esigenze della struttura e degli indirizzi dell'amministrazione: nessuno è stato scavalcato”: è la risposta d ...