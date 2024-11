Arcidosso (Grosseto), 31 ottobre 2024 – Il Comune vuole andare incontro alle famiglie con lo scopo di agevolarle nella conciliazione fra orari di lavoro dei genitori e ingresso a scuola dei figli. Per questo motivo il comune guidato dal sindaco Jacopo Marini organizza il servizio pre-scuola e le famiglie che lo vorranno potranno presentare domanda entro giovedì 7. Sempre più spesso i genitori si trovano alle prese con problemi per far coincidere i propri orari lavorativi con quelli di ingresso delle scuole, per cui il Comune – in collaborazione con L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana – ha attivato il servizio per la scuola primaria di Arcidosso. Lanazione.it - Bambini a scuola in anticipo per aiutare i genitori che lavorano. La scommessa di Arcidosso Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:(Grosseto), 31 ottobre 2024 – Il Comune vuole andare incontro alle famiglie con lo scopo di agevolarle nella conciliazione fra orari di lavoro deie ingresso adei figli. Per questo motivo il comune guidato dal sindaco Jacopo Marini organizza il servizio pre-e le famiglie che lo vorranno potranno presentare domanda entro giovedì 7. Sempre più spesso isi trovano alle prese con problemi per far coincidere i propri orari lavorativi con quelli di ingresso delle scuole, per cui il Comune – in collaborazione con L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana – ha attivato il servizio per laprimaria di

Bambini a scuola in anticipo per aiutare i genitori che lavorano. La scommessa di Arcidosso

(lanazione.it)

Arcidosso (Grosseto), 31 ottobre 2024 – Il Comune vuole andare incontro alle famiglie con lo scopo di agevolarle nella conciliazione fra orari di lavoro dei genitori e ingresso a scuola dei figli. Per ...

