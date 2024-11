Bagno al lago a novembre e turisti in maglietta: autunno da 25 gradi, è sempre più allarme climatico - Mentre i turisti girano in maglietta sulle sponde dei laghi lombardi, c’è ancora chi si azzarda a fare un Bagno al primo di novembre. Con temperature ben oltre la media, in alcune città si sono toccati anche i 25 gradi, questa prima parte di autunno 2024 verrà ricordata per i suoi tanti record climatici. Uno su tutti quello dello ‘zero termico’ che nella giornata odierna, dopo una settimana di continue risalite, è schizzato ben oltre i quattromila metri fra la preoccupazione degli esperti climatologi, visto che in questo periodo si dovrebbe trovare intorno ai duemila metri. Se da una parte i turisti, gli escursionisti e chi si cimenta in attività all’aria aperta può decisamente godere della temperatura mite, dall’altra dovrebbe essere un campanello d’allarme. Ilgiorno.it - Bagno al lago a novembre e turisti in maglietta: autunno da 25 gradi, è sempre più allarme climatico Leggi tutto su Ilgiorno.it (Ilgiorno.it - venerdì 1 novembre 2024)- Mentre igirano insulle sponde dei laghi lombardi, c’è ancora chi si azzarda a fare unal primo di. Con temperature ben oltre la media, in alcune città si sono toccati anche i 25, questa prima parte di2024 verrà ricordata per i suoi tanti record climatici. Uno su tutti quello dello ‘zero termico’ che nella giornata odierna, dopo una settimana di continue risalite, è schizzato ben oltre i quattromila metri fra la preoccupazione degli esperti climatologi, visto che in questo periodo si dovrebbe trovare intorno ai duemila metri. Se da una parte i, gli escursionisti e chi si cimenta in attività all’aria aperta può decisamente godere della temperatura mite, dall’altra dovrebbe essere un campanello d’

(ilgiorno.it)

Zero termico oltre i quattromila metri, temperature e colori d’estate sull’arco alpino. Mancano accumuli di neve e ghiaccio, a rischio le riserve idriche ...

I turisti tedeschi fanno il bagno sul Lago di Garda

(veronaoggi.it)

I turisti tedeschi fanno il bagno sul Lago di Garda: siamo arrivati al 31 ottobre eppure le temperature sono insolitamente elevate.