anche all’estero, conoscono le Bestie di Satana, sospettati di circa 18 crimini tra omicidi e suicidi indotti, commessi tra il ’98 e il 2004. Vennero condannati solo per tre omicidi e per il suicidio indotto di Andrea Bontade di cui fu occultato anche il cadavere. Ma la loro furia assassina non era diretta solo al genere umano. Ci furono le pecore scuoiate vive e trovate nel rimorchio di un camion a Samarate, le sparizioni di gatti neri sacrificati chissà per quale rito: le storie di satanismo erano all’ordine del giorno in quegli anni nella provincia lombarda dove ha agito il gruppo di giovani che oggi sfiorano i 50. Ilfattoquotidiano.it - “Avrei continuato a uccidere, anche senza le Bestie. I tatuaggi? Non posso toglierli, sarebbe pericolosissimo. Potrei ricaderci”: parla Andrea Volpe, l’Isidon delle Bestie di Satana Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Mariangela Pezzotta, Chiara Marino, Fabio Tollis: sono le vittime conclamate del gruppo a vocazione satanista che a cavallo tra i due millenni ha seminato orrore e morte nel varesotto. Tutti,all’estero, conoscono ledi, sospettati di circa 18 crimini tra omicidi e suicidi indotti, commessi tra il ’98 e il 2004. Vennero condannati solo per tre omicidi e per il suicidio indotto diBontade di cui fu occultatoil cadavere. Ma la loro furia assassina non era diretta solo al genere umano. Ci furono le pecore scuoiate vive e trovate nel rimorchio di un camion a Samarate, le sparizioni di gatti neri sacrificati chissà per quale rito: le storie di satanismo erano all’ordine del giorno in quegli anni nella provincia lombarda dove ha agito il gruppo di giovani che oggi sfiorano i 50.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “, anche senza le Bestie. I tatuaggi? Non posso toglierli, sarebbe…; Andrea Volpe, una delle Bestie di Satana: «ucciso ancora, per me erano come oggetti. Non sarò mai in pac; Strage Paderno, 17enne: "Voglio vedere il nonno, maipensato di"; Paderno, un massacro in due minuti. Le parole del papà e le feroci coltellate al fratellino. Riccardo: “Pensavo ne bastasse una, hoa colpire per non farli soffrire”; Fidanzati uccisi a Lecce, il diario in cella del killer: «Se non mi avessero preso,a uccider; Lecce, le confessioni del killer: "Una parte di me è felice di quelle 60 coltellate"; Approfondisci 🔍

Andrea Volpe, una delle Bestie di Satana: «Avrei ucciso ancora, per me erano come oggetti. Non sarò mai in pace ed è giusto così»

(msn.com)

Andrea Volpe, uno dei componenti delle Bestie di Satana, ha rilasciato un'intervista a Repubblica. A 48 anni, il membro del gruppo satanista che si è macchiato di ...

Luca Persico: «Ho cercato di uccidere ’O Zulù, eroico comunista impavido»

(rollingstone.it)

L’emarginazione, la ribellione, i centri sociali. Il rapporto tormentato con le etichette discografiche. Le affinità e le divergenze con Meg. La dipendenza da crack per chiudere un’epoca in modo dramm ...

Voleva uccidere l'ex e continua a perseguitarla, torna in cella

(ansa.it)

Il braccialetto elettronico e la misura cautelare degli arresti domiciliari non sono bastati a fermare Fabrizio Masala, 53 anni di Olbia, dall'intento di continuare a perseguitare l'ex compagna. (ANSA ...

Strage Paderno, 17enne: "Voglio vedere il nonno, mai avrei pensato di uccidere"

(msn.com)

Mai avrei pensato di poter arrivare a uccidere, so che non posso tornare ... interrogatorio durato meno di un'ora e mezza, bisognerà continuare a indagare nelle memorie del telefono e del ...