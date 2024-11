Appalto da 9 milioni per la locazione di alberghi in Albania per le forze di polizia italiane - Facebook WhatsApp Twitter La recente decisione del Ministero dell’Interno italiano ha suscitato l’attenzione dei cittadini e degli esperti di sicurezza. È stata avviata una locazione di strutture alberghiere a Shengjin, in Albania, per accogliere circa 300 agenti delle forze di polizia italiane. Il valore del contratto, che comprende il soggiorno e i servizi connessi, è di quasi 9 milioni di euro all’anno, precisamente 8.897.200 euro. Questa iniziativa mira a garantire un’efficace gestione dei servizi di sicurezza per i migranti presenti nei centri di Shengjin e Gjider. Dettagli sull’Appalto e sulle strutture coinvolte Il protocollo per l’affidamento del servizio, approvato il 5 agosto, si occupa dell’alloggio e della ristorazione degli agenti, con un costo giornaliero fissato a 80 euro per ogni operatore. Gaeta.it - Appalto da 9 milioni per la locazione di alberghi in Albania per le forze di polizia italiane Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter La recente decisione del Ministero dell’Interno italiano ha suscitato l’attenzione dei cittadini e degli esperti di sicurezza. È stata avviata unadi struttureere a Shengjin, in, per accogliere circa 300 agenti delledi. Il valore del contratto, che comprende il soggiorno e i servizi connessi, è di quasi 9di euro all’anno, precisamente 8.897.200 euro. Questa iniziativa mira a garantire un’efficace gestione dei servizi di sicurezza per i migranti presenti nei centri di Shengjin e Gjider. Dettagli sull’e sulle strutture coinvolte Il protocollo per l’affidamento del servizio, approvato il 5 agosto, si occupa dell’alloggio e della ristorazione degli agenti, con un costo giornaliero fissato a 80 euro per ogni operatore.

Migranti: 300 agenti in resort in Albania, stanziati 9 milioni

(ansa.it)

La locazione di strutture alberghiere a Shengjin, in Albania, con alloggio in camere singole, "ristorazione e connessi servizi" per una spesa complessiva che sfiora i 9 milioni di euro all'anno (8.897 ...

