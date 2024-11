A Molfetta il Parco di Natale: la magia per bambini e adulti 1^ edizione (Di venerdì 1 novembre 2024) "Il Parco di Natale” apre le sue porte per la prima edizione presso il “Parco San Giacomo” a Molfetta, promettendo un’esperienza magica per bambini e adulti. Con oltre 20 mila metri quadrati di spazio, sia al coperto che nel giardino incantato, il Parco offre un’ampia varietà di attrazioni e Baritoday.it - A Molfetta il Parco di Natale: la magia per bambini e adulti 1^ edizione Leggi tutto su Baritoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) "Ildi” apre le sue porte per la primapresso il “San Giacomo” a, promettendo un’esperienza magica per. Con oltre 20 mila metri quadrati di spazio, sia al coperto che nel giardino incantato, iloffre un’ampia varietà di attrazioni e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Aildi: la magia per bambini e adulti 1^ edizione; Librerie di quartiere agrazie all’associazione “Passione e Tradizione”. L’inaugurazione il 31 agosto;2023 in Puglia: i principali eventi tra le province Bari e Bat; Anche quest'anno ain piazza Paradiso; Felicità Interna Lorda, ecco il programma dela Modugno; Luna Park dia Gran Shoppingdal 8 al 24 dicembre 2023; Approfondisci 🔍

A Molfetta il Parco di Natale: la magia per bambini e adulti 1^ edizione

(baritoday.it)

Non perdete l’occasione di vivere la magia del Natale al “Parco di Natale” di Molfetta, presso Parco San Giacomo, un evento imperdibile per tutta la famiglia.

Parco giochi, area fitness e playground: come sarà il parco di Levante

(molfettaviva.it)

Il cantiere per il nuovo parco di levante a Molfetta è agli sgoccioli. A conferma di ciò, si è tenuto un incontro della commissione ambiente congiuntamente a quella addetta all'urbanistica, per fare ...

Parco di Levante a Molfetta: avanti tutta. E arrivano proposte per animarlo

(molfettaviva.it)

Si avviano verso la conclusione i lavori che porteranno all'apertura del parco di Levante a Molfetta: l'ultimo step è stato l'incontro della commissione ambiente congiuntamente alla commissione urbani ...

Il più grande parco tematico dedicato al Natale aprirà a Bologna

(nove.firenze.it)

Il più grande parco tematico dedicato al Natale aprirà i battenti a Bologna, negli spazi di FICO, il più grande luogo al mondo dedicato alla valorizzazione e al racconto del patrimonio ...