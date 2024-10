Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sullo status di Becky Lynch

Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è ormai assente da diversi mesi e in particolare dall’episodio di Raw del 27 maggio scorso quando venne sconfitta da Liv Morgan nell’ambito di uno Steel Cage Match valido per il Women’s World Title. Diverse speculazioni si sono susseguite sul suo futuro e per il momento la sua situazione resta incerta. Il suo contratto è scaduto e non è stato né prolungato né rinnovato; insomma l’irlandese è una free agent. Tornerà? Durante una sessione di Q&A, Sean Ross Sapp di Fightful ha fornito qualche aggiornamentodi: “La convinzione da ambo le parti è sempre stata che nel momento in cui sarebbe stata pronta a tornare lo avrebbe fatto in WWE.si sta godendo questo periodo lontano dal ring e la WWE sta cercando di rispettare la sua decisione”.