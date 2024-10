Volkswagen chiude tre stabilimenti: crisi nel settore auto? (Di giovedì 31 ottobre 2024) Volkswagen chiude tre stabilimenti: crisi nel settore auto <p> Volkswagen chiude tre stabilimenti: crisi nel settore auto? MondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Volkswagen chiude tre stabilimenti: crisi nel settore auto? Leggi tutto 📰 Mondouomo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)trenel trenel? MondoUomo.it.

Volkswagen chiude almeno tre stabilimenti in Germania. Sulla graticola finisce anche il cancelliere Scholz

(eunews.it)

La decisione del gruppo metterà a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. I sindacati si sono già mobilitati, mentre l'opposizione chiede a Scholz azioni concrete (o le dimissioni) ...

La Volkswagen chiude tre fabbriche in Germania. Anfia: fondi auto tagliati

(ilmessaggero.it)

Volkswagen, dopo l’allarme vendite, ha annunciato ieri la temuta chiusura di tre stabilimenti e il contestuale taglio del 10% degli stipendi. Una scossa che ha scatenato la durissima reazione dei ...

Volkswagen chiude 3 fabbriche e taglia le buste paga

(ansa.it)

A lanciare allarme è il consiglio di fabbrica del colosso tedesco. Il portavoce di Scholz; 'Aspettiamo notizie ufficiali' (ANSA) ...

Volkswagen chiude tre fabbriche in Germania per la crisi "elettrica", quali e perché

(automoto.it)

Volkswagen è in una situazione critica, con migliaia di operai che potrebbero restare a casa da un momento all’altro ...