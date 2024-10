‘Vocazione Rivoluzionaria’ arriva la prima autobiografia del leader dei 99 Posse

Leggi tutto 📰 Dailyshowmagazine.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) –è il titolo delladi Luca ‘O’Zulù’ Persico, uscita il 30 ottobre per Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Essere il frontman dei 99è solo la punta dell’iceberg di un personaggio complesso e sfaccettato come Luca Persico. Amato e odiato per la sua musica, come per le sue posizioni politiche e sociali, superati i 50, O’Zulù si racconta senza veli, aprendo a tutti le pagine della sua vita privata e della sua carriera artistica. Dagli anni ’70 ai ’90 passa in rassegna la sua storia più personale, cercando le radici di quel carattere che lo porteranno a diventare il cantante di successo che tutti conosciamo. L’infanzia, la scuola, l’emarginazione e il bullismo per un “occhialuto bambino sovrappeso”, cresciuto tra l’amore della famiglia e un’educazione cattolica che gli stava stretta.