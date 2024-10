Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 15:30 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Viabilità DEL 31 OTTOBRE 2024 ORE 15. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 15:30 Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)DEL 31 OTTOBREORE 15.

Riaprire il consultorio di periferia, il municipio incalza la Regione: “No a cittadini di serie B”

(romatoday.it)

Nel territorio extra Gra manca un consultorio famigliare e decine di migliaia di cittadini sono costretti a percorrere chilometri per raggiungere quello più vicino ...

Lazio, Rinaldi: ZLS per sviluppo infrastrutturale e industriale

(expartibus.it)

Dei 49 Comuni da inserire nella ZLS sono sei i Comuni del Reatino: Accumoli, Amatrice Cittaducale, Leonessa, Fara in Sabina e Rieti. L’area industriale del reatino, trasformata dopo il terremoto, ha ...

Rapporto Dekra “Per la sicurezza stradale serve un approccio integrato”

(lanuovasardegna.it)

ROMA (ITALPRESS) – Garantire spazi di circolazione più sicuri e adottare un approccio integrato alla mobilità, che combini tecnologia, progettazione stradale e responsabilità individuale con l’obietti ...

Smart working: si guarda ad un accordo anche con i privati

(rainews.it)

Dopo i dipendenti di Roma Capitale, in vista del Giubileo il Campidoglio spera di coinvolgere il settore privato. Si cercano accordi aziendali ...