Usa, campagna elettorale entra nel vivo. Sfida Trump-Harris (Di giovedì 31 ottobre 2024) A pochi giorni dalle elezioni negli Stati Uniti facciamo il punto con Antonio Soviero sulla Sfida tra i candidati alla Casa Bianca Donald Trump e Kamala Harris Usa, campagna elettorale entra nel vivo. Sfida Trump-Harris TG2000. Tv2000.it - Usa, campagna elettorale entra nel vivo. Sfida Trump-Harris Leggi tutto 📰 Tv2000.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A pochi giorni dalle elezioni negli Stati Uniti facciamo il punto con Antonio Soviero sullatra i candidati alla Casa Bianca Donalde KamalaUsa,nelTG2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Stati Uniti, lanei videogiochi: la mappa di Kamala Harris su Fortnite;, il duello Harris-Trump. Come cambierà la; Il punto sulla2024: corsa serrata tra Harris e Trump negli Stati chiave; Elezioni presidenziali, lanel vivo; Le notizie di martedì 22 ottobre sulle elezionial bivio #10: Yes she can; Approfondisci 🔍

Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni Usa 2024

(vanityfair.it)

Dal perché si vota di martedì ai candidati che si sfidano nel 2024, dal ricordo delle precedenti elezioni alla durissima campagna elettorale fra Donald Trump e Kamala Harris ...

Usa, elezioni presidenziali: tutto quello che bisogna sapere sulla sfida Harris-Trump

(quifinanza.it)

Il risultato del voto potrebbe decidere la direzione che prenderanno non solo gli Usa, ma moltissimi altri Paesi del mondo ... Segue una vittoria abbastanza larga di Harris, al 4,8%. La campagna ...

Elezioni presidenziali Usa: Kamala Harris chiude la campagna elettorale con un comizio a Washington D.C.

(msn.com)

La vicepresidente e candidata democratica ha parlato all'Ellipse di Washington D.C., lo stesso luogo in cui Donald Trump ha detto ai suoi sostenitori di "combattere come all'inferno" poco prima della ...

Elezioni Usa, gli swing states al centro delle campagne elettorali di Trump e Harris: ecco i 7 stati che saranno decisivi nel 2024

(tag24.it)

I sette "swing states", ovvero gli "stati indecisi", saranno come sempre decisivi anche nelle elezioni presidenziali Usa del 2024.