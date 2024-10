Usa 2024: gli Stati di cui nessuno parla (Di giovedì 31 ottobre 2024) In attesa dell’Election Day, tutti si interrogano, comprensibilmente, sul destino elettorale dei sette Stati chiave: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona e Nevada. Al 30 ottobre, la media sondaggistica di Real Clear Politics dava Donald Trump leggermente avanti in tutti questi Stati, eccezion fatta per il Michigan, dove Kamala Harris era in vantaggio dello 0,5%. Eppure attenzione. Se è vero che, assai probabilmente, le imminenti elezioni presidenziali saranno decise da questi sette Stati, è altrettanto vero che ve ne sono altri in cui potrebbero esserci delle sorprese. In particolare, è forse bene fare attenzione innanzitutto alla Virginia e al Minnesota. Entrambi questi Stati furono conquiStati da Joe Biden nel 2020: la Virginia con un vantaggio del 10,1%, il Minnesota con uno del 7%. Panorama.it - Usa 2024: gli Stati di cui nessuno parla Leggi tutto 📰 Panorama.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In attesa dell’Election Day, tutti si interrogano, comprensibilmente, sul destino elettorale dei settechiave: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona e Nevada. Al 30 ottobre, la media sondaggistica di Real Clear Politics dava Donald Trump leggermente avanti in tutti questi, eccezion fatta per il Michigan, dove Kamala Harris era in vantaggio dello 0,5%. Eppure attenzione. Se è vero che, assai probabilmente, le imminenti elezioni presidenziali saranno decise da questi sette, è altrettanto vero che ve ne sono altri in cui potrebbero esserci delle sorprese. In particolare, è forse bene fare attenzione innanzitutto alla Virginia e al Minnesota. Entrambi questifurono conquida Joe Biden nel 2020: la Virginia con un vantaggio del 10,1%, il Minnesota con uno del 7%.

