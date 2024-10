Un messaggio di pace nella maratona di New York: lo sport come simbolo di unità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La maratona di New York, in programma per il 3 novembre, diventa palcoscenico di un messaggio carico di significato. Roberto Di Sante, autore del noto libro “Corri. Dall’inferno a Central Park”, parteciperà alla competizione indossando una maglietta speciale di Athletica Vaticana. Sulla maglietta, si legge un potente messaggio di Papa Francesco: “Lo sport costruisca ponti, abbatta barriere, favorisca la pace”. Un’iniziativa che mette in luce l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e diffusione di valori positivi. La corsa come rinascita: la storia di Roberto Di Sante Per Roberto Di Sante, tornare a correre rappresenta molto più di semplici chilometri da percorrere. La sua partecipazione alla maratona di New York segna un momento cruciale dopo dieci anni di assenza. Gaeta.it - Un messaggio di pace nella maratona di New York: lo sport come simbolo di unità Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi New, in programma per il 3 novembre, diventa palcoscenico di uncarico di significato. Roberto Di Sante, autore del noto libro “Corri. Dall’inferno a Central Park”, parteciperà alla competizione indossando una maglietta speciale di Athletica Vaticana. Sulla maglietta, si legge un potentedi Papa Francesco: “Locostruisca ponti, abbatta barriere, favorisca la”. Un’iniziativa che mette in luce l’importanza dellostrumento di aggregazione e diffusione di valori positivi. La corsarinascita: la storia di Roberto Di Sante Per Roberto Di Sante, tornare a correre rappresenta molto più di semplici chilometri da percorrere. La sua partecipazione alladi Newsegna un momento cruciale dopo dieci anni di assenza.

