Ucraina, bombardamento russo su edificio residenziale a Kharkiv (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le forza armate russe hanno bombardato un edificio residenziale a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, mercoledì. Si registra un morto, un bambino di 11 anni. Ci sono 35 feriti con i soccorritori che hanno lavorato tutta la notte per estrarre le persone dalle macerie. L'attacco aereo ha distrutto diversi piani del palazzo. Liberoquotidiano.it - Ucraina, bombardamento russo su edificio residenziale a Kharkiv Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le forza armate russe hanno bombardato un, nell'orientale, mercoledì. Si registra un morto, un bambino di 11 anni. Ci sono 35 feriti con i soccorritori che hanno lavorato tutta la notte per estrarre le persone dalle macerie. L'attacco aereo ha distrutto diversi piani del palazzo.

