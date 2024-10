Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 18:00

(Di giovedì 31 ottobre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazionein coda sul grande raccordo anulare tra la cassa e il A24L’Aquila carreggiata interna mentre in quella esterna file da via della Magliana via Tosco code anche sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale Togliatti e tra Tor Cervara il raccordo in uscita dalla capitale in tangenziale code da via dei Monti Tiburtini a via Salaria nella galleria Giovanni XXIII a via della Camilluccia via Trionfale fine poi verso San Giovanni la via dei Colli della Farnesina via dei Campi Sportivi è ancora tra via Prenestina viale Castrense incidente con fine su via di Bravetta all’altezza di via maglioni questa sera all’Olimpico i giallorossi affronteranno il Torino calcio d’inizio 20:45 provvedimenti relativi la sosta e la viabilità nella zona Scafati già dal primo pomeriggio Ti ricordo che da domani primo novembre era l’orario ...