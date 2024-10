Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 11:30

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Luceverdedi Robben trovati dalla redazione un incidente nelin viale Castrense in direzione Stadio Olimpico rallentamenti per incidente anche in via Ugo Ojetti in prossimità di via di Casal rallentamenti po’ in tangenziale Tra Tor di Quinto in via dei Campi Sportivi verso San Giovanni sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana E questa sera all’Olimpico giallorossi affronteranno del Torino calcio d’inizio alle 20:45 i provvedimenti relativi alla sosta alla viabilità della zona scatteranno già dal primo pomeriggio e ricordiamo poi che da domani primo novembre scatta l’ora invernale per la ZTL notturna di Trastevere San Lorenzo Lazzaretti l sarà pertanto Attiva solo due notti a settimana il venerdì il sabato anche se festivi dalle 21:30 alle 3 del mattino fino al 30 di aprile per i dettagli di questa ed altre notizie potete ...