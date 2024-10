Taglio del nastro per il nuovo volo Fiumicino-Dubai di ITA Airways

Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)– Si è tenuta ieri, presso l’area partenze del Terminal 3 dell’Aeroporto di Roma, la cerimonia di inaugurazione delcollegamento diretto tra Roma e, operato da ITA. Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore Raffaello Biselli. Presenti anche l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Abdulla AlSubousi, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITAe CEO di Volare, Gianluigi Vassallo, Ministro Plenipotenziario per la Regione del Golfo del MAECI e Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di ADR. Ildiretto versosegna un importante ampliamento del network di ITAe rappresenta un mercato di importanza strategica per il Paese e per la connettività del sistema aeroportuale locale.