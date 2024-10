Strage a Valencia, la distesa di veicoli accatastati uno sopra l’altro nelle vie del comune di Sedaví: le immagini (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sedavì è una delle località maggiormente colpite dalla storica alluvione che ha flagellato Valencia. Non si contano i veicoli scaraventati via e ora accatastati uno sopra l’altro. La testimonianza di una donna che ha vissuto le ore drammatiche dell’alluvione. L'articolo Strage a Valencia, la distesa di veicoli accatastati uno sopra l’altro nelle vie del comune di Sedaví: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Strage a Valencia, la distesa di veicoli accatastati uno sopra l’altro nelle vie del comune di Sedaví: le immagini Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sedavì è una delle località maggiormente colpite dalla storica alluvione che ha flagellato. Non si contano iscaraventati via e orauno. La testimonianza di una donna che ha vissuto le ore drammatiche dell’alluvione. L'articolo, ladiunovie deldi: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Perché il fenomeno estremo della Dana fa paura; Sono 62 i morti per le inondazioni in Spagna; Terremoto oggi nell’Anconetano: scossa di magnitudo 3.7; Alluvione Spagnatravolta dalle inondazioni | Almeno 51 morti Molti dispersi nessun italiano tra le vittime Persone intrappolate come topi;colpita anche da un tornado | il video del camionista investito dalla tromba d' aria; Approfondisci 🔍

Alluvione Valencia, il bacino aperto e i ritardi: tutti gli errori. Cronologia della strage, minuto per minuto (tra sms e tweet cancellati)

(ilmattino.it)

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più violenta dell'epoca.

Alluvione Valencia, la catena di errori: dal bacino aperto ai ritardi. La cronologia della strage (tra sms e tweet cancellati)

(msn.com)

Con danni materiali e immateriali incalcolabili. Nella bufera, in particolare, è finita la gestione dell'emergenza da parte del presidente della regione di Valencia, il popolare Carlos Mazón, accusato ...

Strage a Valencia, l’appello del premier Sanchez: “La tempesta continua, per favore restate a casa”

(ilfattoquotidiano.it)

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha osservato un minuto di silenzio per le vittime delle mortali inondazioni che hanno finora ucciso almeno 95 persone. “Vorrei dire alle persone che vivono nel ...

Il dramma di Valencia, una strage senza fine che ferma lo sport

(tuttosport.com)

Disastrosi gli effetti dell’alluvione che ha colpito la Spagna: 95 i morti e tanti dispersi. Annullate 5 gare di Coppa, a rischio anche la MotoGP ...