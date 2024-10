Ilrestodelcarlino.it - Sostegno ai malati, l’Atac dona un’auto all’Anvolt

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un nuovo veicolo per l’assistenza e il trasporto di pazienti oncologicitodal, che ha destinato anche quest’anno al settore sociale parte degli utili. L’azienda ha risposto a un’esigenza della sezione civitanovese dell’Associazione nazionale volontari per la lotta contro i tumori. Il taglio del nastro in piazza Abba. Le chiavi del veicolo, un Nissan Townstar, sono state consegnate a Cristian Friscolanti, responsabile Anvolt di Civitanova, all’operatrice sanitaria Antonella Di Benedetto e alla volontaria Lidia Calderoni. "Quest’anno festeggiamo il ventennale della presenza dell’associazione in città – ha detto Friscolanti –, ci occupiamo dell’assistenza a pazienti oncologici nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli.