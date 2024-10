Lanazione.it - Soccorsa dall’ambulanza. Morsi e pugni sul volto a due sanitari del 118

(Di giovedì 31 ottobre 2024)nel mirino, anche a Firenze. Due operatori del 118 sono stati aggrediti la notte tra martedì e mercoledì da una trent’enne brasiliana in piazza Beccaria. I due, a bordo di un’ambulanza, erano stati chiamati da alcuni passanti, preoccupati dalle condizioni in cui sembrava versare la donna. Una volta lì, le hanno prestato le prime cure, ricevendo come risposta calci e. La cittadina brasiliana si è infatti fiondata su di loro cone colpi sue corpo, ferendoli entrambi. È stato necessario l’intervento della polizia, che arrivata sul posto ha cercato di tranquillizzare gli animi. la donna è stata portata all’ospedale di Santa Maria Nuova, sorvegliata per tutta la notte dagli agenti delle volanti.