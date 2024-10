Sicurezza lavoro: ok unanime Senato a risoluzione unitaria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (LaPresse) – L’aula del Senato ha approvato all’unanimità, con 103 sì, la risoluzione sulla Sicurezza sul lavoro, condivisa da tutti i gruppi parlamentari. Il documento riprende le conclusioni della relazione della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro presieduta dal Senatore Tino Magni, di Avs. E chiede tra l’altro di elaborare e diffondere un “decalogo per le prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro”. Lapresse.it - Sicurezza lavoro: ok unanime Senato a risoluzione unitaria Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (LaPresse) – L’aula delha approvato all’unanimità, con 103 sì, lasullasul, condivisa da tutti i gruppi parlamentari. Il documento riprende le conclusioni della relazione della commissione d’inchiesta sulle condizioni dipresieduta dalre Tino Magni, di Avs. E chiede tra l’altro di elaborare e diffondere un “decalogo per le prevenzione degli incidenti sui luoghi di”.

