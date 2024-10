auto e un’altra vettura parcheggiata. Il tentativo di fermare la macchina che si era sfrenata diventato tragedia. È morta così una donna di 65 anni nel pomeriggio, in via dei Filosofi. Secondo quanto ricostruito, la signora, residente nel quartiere, si era fermata al distributore di benzina per fare rifornimento. Quando è scesa per provvedere, si è accorta che l’auto si era messa in movimento e stava gradualmente spostandosi, sfruttando la pendenza della strada. Lanazione.it - Si ferma a fare benzina, viene travolta e uccisa dalla sua auto. La donna aveva 65 anni Leggi tutto 📰 Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Lanazione.it: Perugia, 1 novembre 2024 – Schiacciata tra la suae un’altra vettura parcheggiata. Il tentativo dire la macchina che si era sfrenata diventato tragedia. È morta così unadi 65nel pomeriggio, in via dei Filosofi. Secondo quanto ricostruito, la signora, residente nel quartiere, si erata al distributore diperrifornimento. Quando è scesa per provvedere, si è accorta che l’si era messa in movimento e stava gradualmente spostandosi, sfruttando la pendenza della strada.

