Sgambatoio per cani vandalizzato per la quarta volta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "Lo Sgambatoio ubicato a margine di via Anzani e del parcheggio di via Friuli a pochi metri dall’ingresso del parco urbano è stato vandalizzato per la quarta volta nel giro di pochi mesi ed in misura peraltro sempre maggiore, con la pervicacia, violenza, spregio della Forlitoday.it - Sgambatoio per cani vandalizzato per la quarta volta Leggi tutto 📰 Forlitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "Loubicato a margine di via Anzani e del parcheggio di via Friuli a pochi metri dall’ingresso del parco urbano è statoper lanel giro di pochi mesi ed in misura peraltro sempre maggiore, con la pervicacia, violenza, spregio della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:perper lavolta :: Segnalazione a Forlì; Approfondisci 🔍

Sgambatoio per cani vandalizzato per la quarta volta

(forlitoday.it)

Riceviamo e pubblichiamo: " Lo sgambatoio ubicato a margine di via Anzani e del parcheggio di via Friuli a pochi metri dall’ingresso del parco urbano è stato vandalizzato per la quarta volta nel giro ...

Marotta, la movida finisce con bivacchi notturni e vandalismi nell’area vicina allo sgambatoio. La rabbia dei residenti e padroni dei cani

(msn.com)

MAROTTA Lo sgambatoio per cani di via della Campanella trasformato in un bivacco della movida. I fruitori della struttura tuonano contro i giovani fuori controllo che si danno appuntamento al di ...

Due nuovi sgambatoi per i cani. In via Bassagrande e in centro città

(lanazione.it)

Un nuovo sgambatoio in arrivo in via Bassagrande ... perché molte persone già lo utilizzano per portare a spasso il cane. Tra le altre osservazioni discusse, l’eventualità di destinare ...

Area cani nei parchi pubblici: le regole

(studiocataldi.it)

Sebbene questo luogo sia riservato ai nostri cani, ci sono delle regole da rispettare per garantire tutti gli interessi, soprattutto la sicurezza degli animali e dei relativi accompagnatori.