Scoperta in Sudafrica la miniera di ocra più antica al mondo: ha 48mila anni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 –inla piùprova conosciuta di estrazione intensiva dial, risalente a circa 48 milafa. Si tratta della ‘Lion Cavern’ a Ngwenya, una città dell'Eswatini occidentale. Il ritrovamento, in maniera del tutto casuale, si deve a un gruppo di ricerca internazionale guidato da Gregor D. Bader, del Senckenberg Centre for Human Evolution and Paleoenvironment presso l'Università di Tubinga (Germania). Una stupefacente rivelazione che si nascondeva dietro un muro di materiali antichi. I ricercatori, con l’intento di ‘far saltare’ la parete esterna, hanno dato luce ad una realtà di tantissimifa.