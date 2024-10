Sassuolo, successo sfumato. Ma ora c’è continuità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il giorno dopo il punto di Castellammare il tempo è poco anche solo per tornare su quella partita, considerando che il Mantova già incombe sulla via del Sassuolo. In una gara il cui svolgimento avrebbe potuto portarne 3, di punti, ma anche nessuno: avere continuato a muovere la classifica è un segno di continuità e la portata di un risultato del genere diventerà chiara verosimilmente solo tra qualche mese. Da un lato è vero che la squadra campana – martedì peraltro ottima in campo – in linea generale aveva perso un po’ di smalto nelle precedenti gare casalinghe, dall’altro però giova ricordare che la Juve Stabia, proprio al Menti, aveva battuto il Pisa un mese fa, e allora può andare anche bene così, con la serie positiva allungata a 7 gare. Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, successo sfumato. Ma ora c’è continuità Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il giorno dopo il punto di Castellammare il tempo è poco anche solo per tornare su quella partita, considerando che il Mantova già incombe sulla via del. In una gara il cui svolgimento avrebbe potuto portarne 3, di punti, ma anche nessuno: avere continuato a muovere la classifica è un segno die la portata di un risultato del genere diventerà chiara verosimilmente solo tra qualche mese. Da un lato è vero che la squadra campana – martedì peraltro ottima in campo – in linea generale aveva perso un po’ di smalto nelle precedenti gare casalinghe, dall’altro però giova ricordare che la Juve Stabia, proprio al Menti, aveva battuto il Pisa un mese fa, e allora può andare anche bene così, con la serie positiva allungata a 7 gare.

Sassuolo, successo sfumato. Ma ora c’è continuità

(msn.com)

Con il pari sul campo della Juve Stabia i risultati utili consecutivi salgono a 7. Ma Grosso dovrà fare i conti con le assenza di Doig, Ghion e Volpato.

