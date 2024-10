Roma-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma e Torino si sfidano nella decima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 nel primo, e unico, turno infrasettimanale della stagione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match è stato affidato al fischietto Fabbri. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn. In alternativa si potrà seguire in chiaro sul canale Dazn su Sky (214), acquistabile al costo di 10 euro al mese. Roma-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)si sfidano nella decima giornata del campionato dinel primo, e unico, turno infrasettimanale della stagione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di. Il match è stato affidato al fischietto Fabbri. La partita sarà visibile inesclusiva su Dazn. In alternativa si potrà seguire in chiaro sulDazn su Sky (214), acquistabile al costo di 10 euro al mese.in tv:SportFace.

