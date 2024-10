Rivolta dei detenuti in carcere. Agenti colpiti con spranghe di ferro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non c’è pace nel carcere toscano di Prato. Due reclusi di origine magrebina martedì attorno alle 18, hanno danneggiato la sezione detentiva di media sicurezza del penitenziario e aggredito gli Agenti. Due giorni prima nel penitenziario si era tolto la vita un detenuto italiano cinquantenne. A riferire della sommossa è il Sappe con il segretario regionale Francesco Oliviero: "È successo intorno alle 18, quando i due detenuti per futili motivi hanno prima danneggiato le porte, i cancelli dell’atrio del piano e la scrivania dell’ufficio Agenti e dopo hanno divelto le finestre della sezione detentiva dove erano ristretti: rotto vetri e qualunque cosa gli capitasse sotto tiro. Poi, armati di spranghe di ferro ricavate da una finestra che hanno sfasciato, hanno aggredito il personale di polizia penitenziaria in servizio mentre cercava di calmarli". Lanazione.it - Rivolta dei detenuti in carcere. Agenti colpiti con spranghe di ferro Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non c’è pace neltoscano di Prato. Due reclusi di origine magrebina martedì attorno alle 18, hanno danneggiato la sezione detentiva di media sicurezza del penitenziario e aggredito gli. Due giorni prima nel penitenziario si era tolto la vita un detenuto italiano cinquantenne. A riferire della sommossa è il Sappe con il segretario regionale Francesco Oliviero: "È successo intorno alle 18, quando i dueper futili motivi hanno prima danneggiato le porte, i cancelli dell’atrio del piano e la scrivania dell’ufficioe dopo hanno divelto le finestre della sezione detentiva dove erano ristretti: rotto vetri e qualunque cosa gli capitasse sotto tiro. Poi, armati didiricavate da una finestra che hanno sfasciato, hanno aggredito il personale di polizia penitenziaria in servizio mentre cercava di calmarli".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inneldi Novara, devastata una sezione;al Ferrante Aporti: sei poliziotti penitenziari sotto accusa;deineldi Torino: 6di polizia penitenziaria feriti. Ipotesi domiciliari su pene residue brevi; Bari,in: sequestrato e poi rilasciato un infermiere, ferito un agente;neldi Bari, 4scatenano il caos: infermiere preso in ostaggio e poi rilasciato, un agente in ospedale VIDEO; Bari, disordini nel: infermiere preso in ostaggio, ferito un agente; Approfondisci 🔍

Rivolta dei detenuti in carcere. Agenti colpiti con spranghe di ferro

(lanazione.it)

La ‘guerriglia’ nella sezione di media sicurezza: due detenuti hanno divelto le finestre e sfasciato gli arredi. L’allarme del Sappe: "Polizia penitenziaria allo stremo. Stiamo valutando lo stato di a ...

"Equipaggiamento ridicolo e personale inesperto", la voce degli agenti dal caos del Ferrante Aporti

(rainews.it)

Dopo la rivolta di agosto nel carcere minorile, contestazioni disciplinari per quattro. "La situazione si poteva gestire". La memoria difensiva di un assistente capo: "Ho rischiato la vita con collegh ...

Detenuti in rivolta nel carcere di Novara, devastata una sezione

(rainews.it)

"quattro detenuti di nazionalità marocchina e tunisina, hanno aggredito il poliziotto addetto alla sorveglianza tentando di sottrargli le chiavi. L'agente è riuscito a divincolarsi e mettersi in ...

Detenuto minaccia gli agenti con un coltello: disarmato dalla direttrice del carcere

(napolitoday.it)

Ennesimo fatto di cronaca nel carcere di Secondigliano. I dirigenti sindacali del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Raffale Munno e Donato Vaia, danno notizia che “questa mattina, un A ...