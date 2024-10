Risolti i danni del maltempo, Villa Monastero riapre al pubblico (Di giovedì 31 ottobre 2024) Villa Monastero riaprirà al pubblico domani, venerdì 1° novembre, al termine delle operazioni di pulizia, ripristino e verifiche di sicurezza dopo i danni provocati dal maltempo di inizio ottobre. A seguito della forte pioggia era crollato anche un grosso albero nei pressi della splendida dimora Leccotoday.it - Risolti i danni del maltempo, Villa Monastero riapre al pubblico Leggi tutto 📰 Leccotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)riaprirà aldomani, venerdì 1° novembre, al termine delle operazioni di pulizia, ripristino e verifiche di sicurezza dopo iprovocati daldi inizio ottobre. A seguito della forte pioggia era crollato anche un grosso albero nei pressi della splendida dimora

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delMonastero riapre al pubblico; Brianza, allagamenti in asili e scuole. I bimbi del nido spostati in municipio, materna all’Arengario;: troppi ialle piante, il parco di Monza sarà chiuso anche domenica 23 luglio;dairrisolti e bollette troppo care: Consorzio della Valle del Liri e sindaci convocati in Regione; Approfondisci 🔍

Risolti i danni del maltempo, Villa Monastero riapre al pubblico

(leccotoday.it)

Villa Monastero riaprirà al pubblico domani, venerdì 1° novembre, al termine delle operazioni di pulizia, ripristino e verifiche di sicurezza dopo i danni provocati dal maltempo di inizio ottobre. A s ...

Maltempo, Villa Baciocchi. Stanziati 100mila euro per riparare le ferite

(msn.com)

Oltre 100 mila euro per riparare i danni al tetto di villa Baciocchi a Capannoli causati dal maltempo del 2 novembre dello scorso anno. È stata pubblicata all’albo pretorio del Comune la ...

Maltempo, parte la conta dei danni da Schiavoi al caso del semaforo del sottopasso: «Evitare che si ripeta»

(ilgazzettino.it)

SACILE - L'ondata di maltempo che ha investito il sacilese ... Sabato mattina la Protezione civile era ancora all'opera, ma per pochi casi risolti in breve tempo. Tutte le vie precedentemente ...

Maltempo, danni ai mosaici della Villa Romana di Casignana – FOTO

(corrieredellacalabria.it)

CASIGNANA La pioggia caduta nelle scorse ore sulla Locride ha provocato ingenti danni su tutta l’area archeologica della Villa Romana di Casignana. «L’acqua, di grande impatto, si incanala nel tratto ...