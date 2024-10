Danielebartocciblog.it - Progetto Teti alla Camera per una una cultura sportiva inclusiva

Leggi tutto 📰 Danielebartocciblog.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il pomeriggio di ieri ha visto la sala stampa delladei Deputati come location d’eccezione della presentazione ufficiale del. Stiamo parlando di un’iniziativa ambiziosa e certamente interessante, frutto della sinergia tra la S.S. Chieti F.C. 1922, l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” e le Terme di Pepoli. Un’azionesostenuta da investimenti privati significativi. L’incontro ha registrato la partecipazione di illustri rappresentanti del mondo istituzionale,le e sportivo, intenti a discutere l’importanza di unvolto a rinnovare in profondità i legami tra sport ed educazione. L’acronimosta per Training, Education e Team Integration e rappresenta l’intento deldi promuovere unae consapevole. Tutto ciò tramite l’integrazione dei diversi ambiti operativi.