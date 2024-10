Gaeta.it - Processo a Bari: il ginecologo accusato di abusare delle pazienti attraverso pratiche inusuali

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vicenda che coinvolge ilbarese Giovanni Miniello ha sollevato un acceso dibattito pubblico dopo che nel novembre 2021 sono emersi episodi di presunta violenza sessuale nei confronti di sue. Al centro della cronaca giudiziaria, ci sono testimonianze inquietanti di comportamenti che possono aver causato danni psicologici e fisici alle vittime. La testimonianza di un ex fidanzato di unapresunte vittime ha messo in luce la gravitĂaccuse che pendono su Miniello. La testimonianza in aula Nel Tribunale disi è tenuta una seduta nella quale un uomo, ex fidanzato di unapresunte vittime, ha raccontato di un’incontro avvenuto nel 2019. La coppia si era recata presso lo studio di Miniello per una visita ginecologica.