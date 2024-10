Occupazione, prima battuta d’arresto in Italia dopo mesi di crescita (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Il mercato del lavoro Italiano mostra i primi segnali di rallentamento. A settembre 2024 si registra una diminuzione di 63mila occupati, portando il tasso di Occupazione al 62,1%. Il tasso di disOccupazione resta invariato al 6,1%, confermandosi ai livelli più bassi dal 2007, mentre il tasso di inattività sale al 33,7%, tornando ai livelli di febbraio 2023. Nonostante il calo mensile, su base annua si mantiene una crescita di 301mila occupati. “Il dato più significativo riguarda la diminuzione dell’Occupazione maschile, che segna un calo di 52mila unità, mentre quella femminile registra una contrazione più contenuta di 11mila unità», spiega Francesco Seghezzi, presidente ADAPT, che prosegue: «La tendenza annuale conferma comunque un andamento più favorevole per l’Occupazione femminile, con una crescita dell’1,8% rispetto allo 0,9% maschile”. Bergamonews.it - Occupazione, prima battuta d’arresto in Italia dopo mesi di crescita Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Il mercato del lavorono mostra i primi segnali di rallentamento. A settembre 2024 si registra una diminuzione di 63mila occupati, portando il tasso dial 62,1%. Il tasso di disresta invariato al 6,1%, confermandosi ai livelli più bassi dal 2007, mentre il tasso di inattività sale al 33,7%, tornando ai livelli di febbraio 2023. Nonostante il calo mensile, su base annua si mantiene unadi 301mila occupati. “Il dato più significativo riguarda la diminuzione dell’maschile, che segna un calo di 52mila unità, mentre quella femminile registra una contrazione più contenuta di 11mila unità», spiega Francesco Seghezzi, presidente ADAPT, che prosegue: «La tendenza annuale conferma comunque un andamento più favorevole per l’femminile, con unadell’1,8% rispetto allo 0,9% maschile”.

