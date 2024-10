Ilfattoquotidiano.it - Nuoro, quattro giovani tra i 17 e i 22 anni morti in un incidente stradale. Lavoravano insieme in un caseificio

(Di giovedì 31 ottobre 2024)tra i 17 e i 22sonoin unnei pressi di Fonni, in provincia di. Le vittime, Michele Coinu di 21, Lorenzo Figus di 17, Marco Innocenti di 18 e Michele Soddu di 22,in unnon distante dal paese. Avevano concluso il turno di lavoro alle 14 e si presume stessero tornando a casa. Resta tuttavia da chiarire cosa iabbiano fatto tra la fine del turno e l’, avvenuto probabilmente intorno alle 17.30-18: alcuni testimoni affermano di averli visti in paese, mentre altri ipotizzano che si fossero diretti in campagna o fossero andati ad accudire animali in un allevamento vicino. L’allarme, come riportato dal Corriere della sera, è stato dato dai parenti di Michele Coinu nel pomeriggio, preoccupati dal fatto che il giovane non fosse tornato per pranzo.