Napoli, Meret: "Ecco come ho fermato Musah. Sul lavoro con Conte e la costruzione dal basso..." (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Napoli sbanca San Siro nella decima giornata di Serie A, il 2-0 al Milan permette agli azzurri di Antonio Conte di consolidare la vetta della Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilsbanca San Siro nella decima giornata di Serie A, il 2-0 al Milan permette agli azzurri di Antoniodi consolidare la vetta della

Meret pensa già all’Atalanta: “Domani guarderemo i video e il mister…”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC sul prossimo match contro l’Atalanta: “Come stiamo preparando la gara con l’Atalanta? Domani guarderemo i ...

Napoli-Meret, rinnovo di contratto vicino. E Kvaratskhelia...

Non solo buone notizie dal campo, con la vittoria sul Milan e l'allungo in classifica: il Napoli lavora anche per blindare alcuni titolari. E se la trattativa per il rinnovo di Kvara (grande protagoni ...

L'OPINIONE - Belardi: "Meret è un ottimo portiere, Conte e Gasperini hanno il fuoco dentro"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Emanuele Belardi, ex portiere di Napoli e Juve: Il Parma è una squadra materasso? “Assolutamente no. Innanzitutto i ...

Meret è l’uomo in più del Napoli: la rinascita del portiere azzurro tra clean sheet e nuove certezze

Alex Meret è tornato protagonista nel Napoli. Il portiere azzurro ha ritrovato le certezze di un tempo grazie anche alla gestione Conte.