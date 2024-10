Milan, Vittorio Feltri critica Ibrahimovic: “Un grande giocatore, ma modesto dirigente” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Ibrahimovic è stato un grande giocatore, ma come dirigente sembra essere piuttosto modesto. Dovrà cercare di dare alla sua squadra un minimo della forza del Napoli”. Lo ha detto il giornalista Vittorio Feltri ai microfoni di Radio Libertà, assegnando il suo antipremio ‘Bamba della settimana’ all’ex calciatore svedese, attuale advisor di Red Bird sul settore tecnico del Milan. “Aveva detto che Antonio Conte non corrispondeva ai criteri del Milan? Il Napoli è primo in classifica, mentre il Milan arranca. E quando ha detto ‘io sono il boss’ si è preso una responsabilità, e infatti il guaio è che comanda lui, si vedono i risultati – spiega Feltri -. Ci auguriamo che questo premio possa dargli una scossa. Giocare e dirigere sono due mestieri differenti. Come nel giornalismo: dirigere la baracca è diverso che starci dentro. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “è stato un, ma comesembra essere piuttosto. Dovrà cercare di dare alla sua squadra un minimo della forza del Napoli”. Lo ha detto il giornalistaai microfoni di Radio Libertà, assegnando il suo antipremio ‘Bamba della settimana’ all’ex calciatore svedese, attuale advisor di Red Bird sul settore tecnico del. “Aveva detto che Antonio Conte non corrispondeva ai criteri del? Il Napoli è primo in classifica, mentre ilarranca. E quando ha detto ‘io sono il boss’ si è preso una responsabilità, e infatti il guaio è che comanda lui, si vedono i risultati – spiega-. Ci auguriamo che questo premio possa dargli una scossa. Giocare e dirigere sono due mestieri differenti. Come nel giornalismo: dirigere la baracca è diverso che starci dentro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:le piste ciclabili di Milano durante l’evento ‘La grande Milano’; «I ciclisti mi piacciono solo se investiti»., polemiche e querele; Lella Costa dopo la frase disui ciclisti a Milano: “Levategli il vino, non è satira,…;: 'I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti';shock sui ciclisti, gli piacciono solo in un modo (cruento), mentre le piste ciclabili... Ma cosa è successo? Ecco le parole che stanno facendo scandalo;sembra impazzito: «Di Tajani me ne sbatto, Gasparri non è un c...o e Sallusti è un vigliacco; Approfondisci 🔍

Calcio: Feltri, 'Ibra grande calciatore ma dirigente mediocre'

(lanuovasardegna.it)

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Ibrahimovic è stato un grande giocatore, ma come dirigente è piuttosto modesto. Aveva detto che Antonio Conte non corrispondeva ai criteri del Milan, e ha avuto torto. Qua ...

Feltri: "In Serie A gioca un fenomeno, è irresistibile". Non aveva torto

(areanapoli.it)

Il noto giornalista Vittorio Feltri, nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, parlò anche del campionato italiano di Serie A. Vittorio Feltri è un grande tifoso dell'Atalanta.

Feltri: “Rimbambito? Ecco quando smetterò di lavorare”

(newsmondo.it)

Vittorio Feltri si racconta a 360 ... passaggio piuttosto acceso sul suo lavoro e sulle critiche, spesso insulti, che riceve. Tra i primi passaggi dell’intervista al Corriere della Sera, Feltri ha ...

Feltri: “Elkann? John e i suoi fratelli più belli che bravi. Come nonno Gianni Agnelli e le sue battute cretine”

(mowmag.com)

Vittorio Feltri attacca senza ... milioni di euro nell'ultimo anno", osserva Feltri, e accusa la gestione Elkann di alimentare "un’opposizione sistematica al governo Meloni", riferendosi alle ...