Milan, Tammy Abraham sempre più vicino al rientro: in campo già contro il Monza? (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tammy Abraham tornerà a disposizione di Paulo Fonseca già in occasione di Monza-Milan? Il punto sulle condizioni del centravanti inglese Buone notizie in casa Milan: Tammy Abraham è sempre più vicino al ritorno in campo. L’attaccante inglese ha svolto la parte iniziale della seduta di allenamento di giovedì 31 ottobre in gruppo con il resto della squadra. La prima volta dopo l’infortunio alla spalla subito a pochi istanti dal suo ingresso in campo contro l’Udinese. Segno di un rientro a disposizione a cui ormai manca sempre meno nonostante il calciatore non sia ancora pienamente guarito. Infatti, il centravanti si è successivamente staccato dai compagni e ha svolto un lavoro personalizzato. Paulo Fonseca può sorridere: il Milan recupera anche Tammy Abraham. Dailymilan.it - Milan, Tammy Abraham sempre più vicino al rientro: in campo già contro il Monza? Leggi tutto 📰 Dailymilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)tornerà a disposizione di Paulo Fonseca già in occasione di? Il punto sulle condizioni del centravanti inglese Buone notizie in casapiùal ritorno in. L’attaccante inglese ha svolto la parte iniziale della seduta di allenamento di giovedì 31 ottobre in gruppo con il resto della squadra. La prima volta dopo l’infortunio alla spalla subito a pochi istanti dal suo ingresso inl’Udinese. Segno di una disposizione a cui ormai mancameno nonostante il calciatore non sia ancora pienamente guarito. Infatti, il centravanti si è successivamente staccato dai compagni e ha svolto un lavoro personalizzato. Paulo Fonseca può sorridere: ilrecupera anche

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ufficiale,è un nuovo giocatore delpiù vicino, Jovic invitato a valutare altre offerte: come può cambiare l'attacco delè sbarcato a Linate. Ora le visite con i rossoneri;alsolo con lo scambio: le scelte di De Rossi;nel mirino del: le ultime sulla trattativa; Calciomercato– Schira: “più vicino, la formula proposta”; Approfondisci 🔍

Milan, Abraham in parte con il gruppo: verso il recupero per il Monza. Gabbia ancora fuori, torna Jovic

(msn.com)

Nuova seduta di allenamento per il Milan di Paulo Fonseca, reduce dalla sfida persa contro il Napoli nella serata di sabato. Insieme al ...

Abraham può “perdere” il Milan: al suo posto una vecchia conoscenza rossonera

(msn.com)

Il futuro di Abraham appare sempre più distante dal Milan. In particolare sembra tornare di moda un clamoroso ritorno in rossonero. Il Milan inizia a ragionare sul futuro di Abraham, in particolare pe ...

Milan News, la dirigenza ha deciso: sarà addio a fine stagione

(spaziomilan.it)

Le prestazioni del calciatore continuano a non convincere e la dirigenza rossonera avrebbe già deciso: sarà addio a fine stagione.

Abraham Milan, nebbia fitta sul suo futuro in rossonero: addio già annunciato?

(milannews24.com)

Abraham Milan, nebbia fitta sul suo futuro in rossonero: le ultimissime notizie sull’attaccante inglese in prestito dalla Roma Il futuro di Tammy Abraham al Milan, attaccante arrivato dalla Roma in pr ...