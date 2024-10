Meteo, ancora sole su buona parte dell’Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di oggi, giovedì 31 ottobre, secondo il servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare sono ancora favorevoli su buona parte della penisola. Meteo soleggiato al Nord Al Nord, tempo stabile e soleggiato tranne la formazione di strati bassi associati a foschie dense o locali banchi di nebbia, in pianura padana e lungo le coste adriatiche, al primo mattino e dopo il tramonto. Addensamenti in Sardegna Addensamenti compatti sulla Sardegna, specie sul settore orientale, con locali deboli piogge; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro, salvo la formazione di strati bassi con foschie dense e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto lungo le coste adriatiche e nelle vallate interne. Nuvoloso su Sicilia e Calabria meridionale con deboli piogge sparse; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione. Lapresse.it - Meteo, ancora sole su buona parte dell’Italia Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le previsionisull’Italia per la giornata di oggi, giovedì 31 ottobre, secondo il serviziorologico dell’Aeronautica militare sonofavorevoli sudella penisola.ggiato al Nord Al Nord, tempo stabile eggiato tranne la formazione di strati bassi associati a foschie dense o locali banchi di nebbia, in pianura padana e lungo le coste adriatiche, al primo mattino e dopo il tramonto. Addensamenti in Sardegna Addensamenti compatti sulla Sardegna, specie sul settore orientale, con locali deboli piogge; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro, salvo la formazione di strati bassi con foschie dense e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto lungo le coste adriatiche e nelle vallate interne. Nuvoloso su Sicilia e Calabria meridionale con deboli piogge sparse; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione.

