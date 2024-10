Mercurio in ogni scatola di tonno in Europa, ma i produttori italiani negano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tonno è uno dei pesci più consumati in Europa, ma nasconde delle insidie. Un recente rapporto di BLOOM, intitolato “TunaGate: Chronicle of a Health Scandal”, ha svelato la pervasiva contaminazione da Mercurio delle scatolette di tonno. Il mercato del tonno vale oltre 40 miliardi di dollari all’anno e secondo la denuncia sono 40 miliardi di “buoni” motivi per sacrificare la salute pubblica in nome del profitto. L’analisi ha infatti rivelato che ogni scatola di tonno contiene Mercurio, e in molti casi, i livelli superano i limiti stabiliti dalla legislazione europea. Limiti che, a loro volta, sono stati settati già a favore dell’industria. Il tuna-gate è potenzialmente esplosivo, ma dai produttori arriva la richiesta di evitare allarmismi e rispondono negando le accuse dell’inchiesta. Quifinanza.it - Mercurio in ogni scatola di tonno in Europa, ma i produttori italiani negano Leggi tutto 📰 Quifinanza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilè uno dei pesci più consumati in, ma nasconde delle insidie. Un recente rapporto di BLOOM, intitolato “TunaGate: Chronicle of a Health Scandal”, ha svelato la pervasiva contaminazione dadelle scatolette di. Il mercato delvale oltre 40 miliardi di dollari all’anno e secondo la denuncia sono 40 miliardi di “buoni” motivi per sacrificare la salute pubblica in nome del profitto. L’analisi ha infatti rivelato chedicontiene, e in molti casi, i livelli superano i limiti stabiliti dalla legislazione europea. Limiti che, a loro volta, sono stati settati già a favore dell’industria. Il tuna-gate è potenzialmente esplosivo, ma daiarriva la richiesta di evitare allarmismi e rispondono negando le accuse dell’inchiesta.

