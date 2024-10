Manifestazione conclusiva di “Cambiamenti” presso il carcere di Secondigliano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è concluso con successo, stamattina, il progetto “Cambiamenti”, un’iniziativa innovativa finalizzata a promuovere “’ ? ’ ”“ tra i detenuti della Casa Circondariale di Secondigliano. Nel corso dei mesi, il progetto ha coinvolto un gruppo di detenuti in un percorso di formazione e riflessione, volto a stimolare la consapevolezza sulle proprie azioni e a fornire strumenti utili per la gestione dei conflitti in modo pacifico. Attraverso laboratori interattivi, incontri con esperti e testimonianze. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare temi fondamentali quali la comunicazione non violenta, la gestione delle emozioni e la costruzione di relazioni positive. La Cooperativa Il Quadrifoglio ha contribuito con la propria esperienza e competenza nel settore del supporto sociale e della formazione nello sviluppo della progettualità. Anteprima24.it - Manifestazione conclusiva di “Cambiamenti” presso il carcere di Secondigliano Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è concluso con successo, stamattina, il progetto “”, un’iniziativa innovativa finalizzata a promuovere “’ ? ’ ”“ tra i detenuti della Casa Circondariale di. Nel corso dei mesi, il progetto ha coinvolto un gruppo di detenuti in un percorso di formazione e riflessione, volto a stimolare la consapevolezza sulle proprie azioni e a fornire strumenti utili per la gestione dei conflitti in modo pacifico. Attraverso laboratori interattivi, incontri con esperti e testimonianze. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare temi fondamentali quali la comunicazione non violenta, la gestione delle emozioni e la costruzione di relazioni positive. La Cooperativa Il Quadrifoglio ha contribuito con la propria esperienza e competenza nel settore del supporto sociale e della formazione nello sviluppo della progettualità.

