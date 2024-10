Luciano Ligabue sorprende i piccoli pazienti dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola prima del concerto a Bologna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, il noto cantautore Luciano Ligabue ha fatto una visita inaspettata ai giovani pazienti ricoverati presso il padiglione 13 dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Questo gesto si è svolto poche ore prima del suo atteso concerto al teatro EuropAuditorium. L’artista ha accolto con entusiasmo l’invito dell’associazione Bimbo Tu, dedicando il pomeriggio a bambini e famiglie che affrontano momenti particolarmente difficili. Un gesto di solidarietà e supporto Il gesto di Ligabue rappresenta un importante esempio di vicinanza e sostegno alle famiglie di bambini ricoverati. Accompagnato da volontari dell’associazione Bimbo Tu, l’artista ha avuto l’opportunità di visitare i reparti di Neurochirurgia pediatrica, Neuropsichiatria infantile e Pediatria d’urgenza. Gaeta.it - Luciano Ligabue sorprende i piccoli pazienti dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola prima del concerto a Bologna Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, il noto cantautoreha fatto una visita inaspettata ai giovaniricoverati presso il padiglione 13di. Questo gesto si è svolto poche oredel suo attesoal teatro EuropAuditorium. L’artista ha accolto con entusiasmo l’invito dell’associazione Bimbo Tu, dedicando il pomeriggio a bambini e famiglie che affrontano momenti particolarmente difficili. Un gesto di solidarietà e supporto Il gesto dirappresenta un importante esempio di vicinanza e sostegno alle famiglie di bambini ricoverati. Accompagnato da volontari dell’associazione Bimbo Tu, l’artista ha avuto l’opportunità di visitare i reparti di Neurochirurgia pediatrica, Neuropsichiatria infantile e Pediatria d’urgenza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:pazienti dell'Irccs Policlinico Sant'Orsola prima del concerto a Bologna;in visita aipazienti del Sant'Orsola;, concerto in autogrill e annuncio del ritorno a Campovolo il 21 giugno 2025. VIDEO; Concerto a sorpresa diall'autogrill di Fiorenzuola;in concerto a sorpresa in autogrill, il cantante annuncia Campovolo nel 2025;, concerto a sorpresa in autogrill e annuncia Campovolo: "Ci vediamo lì nel 2025"; Approfondisci 🔍

Ligabue in visita ai piccoli pazienti del Sant'Orsola

(ansa.it)

Qualche ora prima del suo concerto, in programma questa sera al teatro EuropAuditorium di Bologna, Luciano Ligabue ha voluto fare una visita a sorpresa ai piccoli pazienti ricoverati al padiglione 13 ...

Ligabue in visita al reparto di Pediatria del Sant’Orsola | FOTO

(bolognatoday.it)

Giornata di sorprese al policlinico Sant’Orsola, dove nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, Luciano Ligabue si è presentato al padiglione 13, nei reparti di Neurochirurgia pediatrica, Neuropsichiatria ...

Ligabue a Scilla: una foto in spiaggia fa impazzire i fan. “Wow, che meraviglia”

(strettoweb.com)

Luciano Ligabue ha incantato il Teatro Cilea a Reggio Calabria, la sera del 23 ottobre grazie al suo tour nei teatri. A 13 anni dall’ultima volta, Luciano Ligabue dedica al suo pubblico questo ...

Ligabue in concerto a sorpresa in autogrill, il cantante annuncia Campovolo nel 2025

(informazione.it)

Ligabue in concerto a sorpresa in autogrill, il cantante annuncia Campovolo nel 2025 Nella serata di domenica 29 settembre Luciano Ligabue ha sorpreso i fan con un concerto improvvisato all ...